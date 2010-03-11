Поднять сайт в топ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок198 просмотров

Нужно продвинуть сайт в топ10-20 яндекс/гугл. Ключевые слова нуждаются в доработке с вашей помощью, но что-то в духе "переводы", "переводы с нотариальным удостоверением", "бюро переводов", "переводчик". Регион - Москва и окрестности. Интересует долгосрочное сотрудничество. Ориентировочный бюджет до $500/мес в зависимости от того, какой гарантируете результат.

15 лет назад
Guderian
47 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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