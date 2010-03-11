Собственно нужно продвинуть сайт по запросу бузулук в ТОП3 Сообственно интересует стоимость и особенно сроки. Сайт сейчас находиться в 10 яндекса нужно подвинуть его выше. Сайт buzuluk(Точка)bz. Сайт ...
Поднятие ТИЦ нескольким сайтам
Необходимо качественное поднятие ТИЦ (не на 1 ап), сразу говорю - через sape и прочие временные способы - не катит.
Оплата по факту. Возможно заключение трудового договора, предоставление гарантийного письма, оплата через р/с (если у кого из вас фирма)
Продвигаемые сайты - под баном и фильтрами не были, тиц у всех в среднем 10. некоторые в последний ап упали до 0.
указывайте желаемую сумму за 10 единиц тиц.
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