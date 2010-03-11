Поднятие ТИЦ нескольким сайтам

Необходимо качественное поднятие ТИЦ (не на 1 ап), сразу говорю - через sape и прочие временные способы - не катит.

Оплата по факту. Возможно заключение трудового договора, предоставление гарантийного письма, оплата через р/с (если у кого из вас фирма)

Продвигаемые сайты - под баном и фильтрами не были, тиц у всех в среднем 10. некоторые в последний ап упали до 0.

указывайте желаемую сумму за 10 единиц тиц.