Продвижение сайта кафе

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Закрыт14 заявок226 просмотров

Нужен специалист желательно на постоянное сотрудничество по оптимизации и продвижению сайта кафе

www.vd-cafe.ru

Интересует только Интернет-пространство Санкт-Петербурга

Ключевые запросы обсуждаются, на первый взгляд что-то такое:

Свадебный банкет

Юбилейный банкет

Аренда банкетного зала

Выездное обслуживание

Горячие обеды в офис

От специалиста требуется наличие опыта, готовность работы на результат, желательно знание рынка общественного питания и опыт продвижения услуг кафе.

15 лет назад
Anjei
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$100
60 дней

Заявки фрилансеров

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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