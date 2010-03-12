Обучение раскрутке сайта

Сколько стоит обучится расскрутки сайта. Ничей хлеб отбирать не буду, в самого два сайта которые требуют раскрытки. Надо человек который научит правельно раскрытить сайт и потдержувать его, в топ 5 гугел (com.ua).....

За рание спасибо...... Буду ждать ващих предложений с ценами. Сайт de-light.com.ua второй на разработке. Моя почта указана на сайте для тех кто не хочет общатся сдесь по каким то причинам.