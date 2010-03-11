Вывод в топ 10

Нужно вывести сайт в топ 10 Яндекса по запросу "купить авиабилет".

Жду предложений строго в проект с указанием цены и строков вывода !

Предложения без цены и строков даже не буду читать!

Также указывайте схему оплаты! Когда, сколько, за что платить?