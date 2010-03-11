Вытащить в топ 10

Здравствуйте есть сайт (интернет-магазин, витрина) недавно созданный, еще не зарегистрирован в поисковых системах, который необходимо продвинуть в поисковых системах! Движок сайта "Presta shop" alabels.com.ua/ Работу необходимо начать не позже ...