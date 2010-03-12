Требуется продвижение сайта

Требуется специалист по продвижению сайта

Тема - ипотека, кредиты

Требования:

1. наличие серьезного опыта и примеров успешного продвижения, желательно в данном сегменте

2. четкость и прозрачность отчетов

3. адекватность ценообразования за продвижения, бюджет предлагаете вы сами

4. возраст от 27 лет, начинающим не обращаться

Ответы на все вопросы вышлю после получения подробной информации о вас

Информацию просьба присылать на [email protected].