Нужно вывести сайт в топ 10 Яндекса по запросу "купить авиабилет". Жду предложений строго в проект с указанием цены и строков вывода ! Предложения без цены и строков даже не буду читать! ...
Требуется продвижение сайта
Требуется специалист по продвижению сайта
Тема - ипотека, кредиты
Требования:
1. наличие серьезного опыта и примеров успешного продвижения, желательно в данном сегменте
2. четкость и прозрачность отчетов
3. адекватность ценообразования за продвижения, бюджет предлагаете вы сами
4. возраст от 27 лет, начинающим не обращаться
Ответы на все вопросы вышлю после получения подробной информации о вас
Информацию просьба присылать на [email protected].
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