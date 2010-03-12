Вывод сайта в Топ-10 (1 страница) Яндекса

1) Снова понадобилась помощь в выводе сайта korr-autoservis.ru в топ-10 Яндекса – то есть на первую страницу.

2) Для начала просьба отписывать примерные стоимость и сроки за которые вы можете взяться это сделать по тем запросам что мы подобрали и ориентируясь на бюджет в 6000 т.р.

3) Сам сайт представляет собой сайт автосервиса, который только недавно был зарегестрирован, приток клиентов минимальный, соответственно хотелось бы его увеличить. Понятное дело что отчасти это связано с плохим дизайном и не проводилась SEO-Оптимизация и прочие манипуляции.

4) Сами ключевые запросы по которым нужно осуществить вывод:

Первые 3 обязательные:

>>> замена масла

>>> замена колодок

>>> замена грм

5) Эти запросы конечно высокочастотные и вряд ли укладываются в наш бюджет, поэтому от вас требуется подобрать аналоги по каждому из этих запросов – которые будут входить в обозначенную сумму в 6 т.р. в месяц. Естественно приоритет будет отдаваться тем – кто себя лучше зарекомендует в наших глазах, а также предложит лучшие аналоги этих ключевиков по сравнению с остальными. В идеале итоговые запросы по которым будет продвгиаться сайт – должны стремиться к тем ВЧ ключевикам что я указал.

6) То есть например аналог ключевика "замена грм">>> "тойота королла левин замена грм" – не есть хороший вариант, ибо его почти на запрашивают. Ну вы меня поняли думаю.

7) Эти 3 запроса – мы решили ориентировать услуги нашего автосервиса именно на них – они основные и обязательные для продвижения хоть в каком нибудь виде – желательно получше конечно, если уж по оригинальным запросам слишком дорого выходит.

8) Но кроме этого – если сможете предложить наилучшее соотношение цена и качество запроса, то мы набросали еще список ключевых слов если на них хватит места:

>>> Ремонт фольксваген

>>> Ремонт рено

>>> Ремонт daewoo

>>> Ремонт крайслер

>>> Ремонт додж

9) Опять же большая часть из них как я понимаю запросы ВЧ, поэтому сами подберите нам, пожалуйста, их комбинации с другими словами, чтобы в итоге по первым 3 – обязательным и если получиться части запросов -необязательных в разных их комбинациях – мы укладывались в 6 т. р. если это возможно конечно.

10) Метод выбора исполнителя прост:

a) человек зарекомендовавший себя на этом сайте и имеющий какие либо результаты работы в своих наработках и успешные варианты продвижения.

b) человек, который сможет предложить наилучшее сочетания ключевых слов для продвижения, исходя из тех пожеланий, что я указал.

Рассчитываем на сотрудничество в течение некоторого периода времени с выбранным кандидатом.

11) Сам автосервис Московский – находится в Москве, соответственно все только для Московского региона. Кроме того – отписывайтесь и по поводу времени необходимого для работ по выводу и другие ваши условия, а также гарантии с вашей стороны и методы поднятия, которые должны быть белыми.

icq для связи: ***