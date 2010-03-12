Интересуют сроки и бюджет 1. требуется прогнать по каталогам 2 домена dosug.md и досуг.tv это один сайт 2. подобрать ключевые слова для для каждого, создать описание обсудить его со мной, ...
Вывод сайта в Топ-10 (1 страница) Яндекса
1) Снова понадобилась помощь в выводе сайта korr-autoservis.ru в топ-10 Яндекса – то есть на первую страницу.
2) Для начала просьба отписывать примерные стоимость и сроки за которые вы можете взяться это сделать по тем запросам что мы подобрали и ориентируясь на бюджет в 6000 т.р.
3) Сам сайт представляет собой сайт автосервиса, который только недавно был зарегестрирован, приток клиентов минимальный, соответственно хотелось бы его увеличить. Понятное дело что отчасти это связано с плохим дизайном и не проводилась SEO-Оптимизация и прочие манипуляции.
4) Сами ключевые запросы по которым нужно осуществить вывод:
Первые 3 обязательные:
>>> замена масла
>>> замена колодок
>>> замена грм
5) Эти запросы конечно высокочастотные и вряд ли укладываются в наш бюджет, поэтому от вас требуется подобрать аналоги по каждому из этих запросов – которые будут входить в обозначенную сумму в 6 т.р. в месяц. Естественно приоритет будет отдаваться тем – кто себя лучше зарекомендует в наших глазах, а также предложит лучшие аналоги этих ключевиков по сравнению с остальными. В идеале итоговые запросы по которым будет продвгиаться сайт – должны стремиться к тем ВЧ ключевикам что я указал.
6) То есть например аналог ключевика "замена грм">>> "тойота королла левин замена грм" – не есть хороший вариант, ибо его почти на запрашивают. Ну вы меня поняли думаю.
7) Эти 3 запроса – мы решили ориентировать услуги нашего автосервиса именно на них – они основные и обязательные для продвижения хоть в каком нибудь виде – желательно получше конечно, если уж по оригинальным запросам слишком дорого выходит.
8) Но кроме этого – если сможете предложить наилучшее соотношение цена и качество запроса, то мы набросали еще список ключевых слов если на них хватит места:
>>> Ремонт фольксваген
>>> Ремонт рено
>>> Ремонт daewoo
>>> Ремонт крайслер
>>> Ремонт додж
9) Опять же большая часть из них как я понимаю запросы ВЧ, поэтому сами подберите нам, пожалуйста, их комбинации с другими словами, чтобы в итоге по первым 3 – обязательным и если получиться части запросов -необязательных в разных их комбинациях – мы укладывались в 6 т. р. если это возможно конечно.
10) Метод выбора исполнителя прост:
a) человек зарекомендовавший себя на этом сайте и имеющий какие либо результаты работы в своих наработках и успешные варианты продвижения.
b) человек, который сможет предложить наилучшее сочетания ключевых слов для продвижения, исходя из тех пожеланий, что я указал.
Рассчитываем на сотрудничество в течение некоторого периода времени с выбранным кандидатом.
11) Сам автосервис Московский – находится в Москве, соответственно все только для Московского региона. Кроме того – отписывайтесь и по поводу времени необходимого для работ по выводу и другие ваши условия, а также гарантии с вашей стороны и методы поднятия, которые должны быть белыми.
icq для связи: ***
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