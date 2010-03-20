Продвижение кино сайта в yandex и google

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок195 просмотров

Требуется продвинуть сайт киношной тематики в топ пс по вч запросам.

15 лет назад
kinovtop
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Optimiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$900
90 дней
Очень доволен сотрудничеством с Владимиром. Уже через 1 неделю после начала работы над сайтом посещаемость его увеличилась на 15%. Владимир дал несколько ценных советов по юзабилити + помог провести внутреннюю оптимизацию сайта, в результате чего конвертация посетитель->клиент заметно увеличилась. Искренне рад сотрудничеству!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Optimiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад