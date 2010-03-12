Нужно прокачать сайт фотостудии! Кто может за это взяться и почем??? Вот сам сайт http://www.stylphoto.ru
Необходимо продвижение сайта
Есть достаточно новый сайт. Необходимо его продвижение по запросам:
домены
зарегистрировать домен
регистрация доменов
и около тематические запросы, выбираются уже с потенциальным исполнителем.
От Вас необходима информация со сроками, ценой и портофолио.
Без портофолио к сожалению не буду отвечать.
Очень большой плюс при выборе кандидатуры, будут иметь фрилансеры имеющие опыт продвижения сайтов в данной тематике.
Заявки фрилансеров
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