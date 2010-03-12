Необходимо продвижение сайта

Есть достаточно новый сайт. Необходимо его продвижение по запросам:

домены

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регистрация доменов

и около тематические запросы, выбираются уже с потенциальным исполнителем.

От Вас необходима информация со сроками, ценой и портофолио.

Без портофолио к сожалению не буду отвечать.

Очень большой плюс при выборе кандидатуры, будут иметь фрилансеры имеющие опыт продвижения сайтов в данной тематике.