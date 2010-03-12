Необходимо продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок210 просмотров

Есть достаточно новый сайт. Необходимо его продвижение по запросам:

домены

зарегистрировать домен

регистрация доменов

и около тематические запросы, выбираются уже с потенциальным исполнителем.

От Вас необходима информация со сроками, ценой и портофолио.

Без портофолио к сожалению не буду отвечать.

Очень большой плюс при выборе кандидатуры, будут иметь фрилансеры имеющие опыт продвижения сайтов в данной тематике.

15 лет назад
AngelStudio2009
Горенев 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров