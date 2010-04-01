Обучение СЕО оптимизации и раскрутке сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок251 просмотр

Требуется опытный человек в СЕО оптимизации и раскрутке сайта, для обучения на моем сайте. Яндекс. Начальные знания имею.

15 лет назад
Yakudza
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$100
1 день
Большое спасибо Дмитрию! Объяснил все очень популяроно на примерах с обяснениями, что надо делать чего нестоит. Через неделю уже виден результат у меня стало получаться, по многим запросам сайт стал подиматься!!! Огромное Спасибо за терпение и за доходчивые объяснения!!!
Рад был помочь

Заявки фрилансеров

it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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