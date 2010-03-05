Optimiz

Владимир Русинов Optimiz

 
38 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Наши цены не бьют по карману!

Мы умеем продвигать сайты

* Владеем технологией раскрутки

* Знаем все нюансы оптимизации

* Отслеживаем тенденции продвижения

* Обеспечиваем попадание сайта в Топ-10

* Закрепляем полученный результат

Продвижение сайта проходит в несколько этапов:

1. Составление технического задания оптимизатором, аудит сайта

2. Подбор и составление семантического ядра

3. Оптимизация сайта

4. Копирайтинг (наполнение сайта, меняется при необходимости)

5. Наращивание ссылочной массы

6. Проведение дополнительных мероприятий

Копирайтинг для сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
igormorana
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Написать robots.txt для сайта
Спасибо. Все четко, быстро. Все в течении 5-ти минут
Отличный заказчик, четко поставленная задача, оплата сразу же после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Vika_Romanyk
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$1200
10 баллов
14 лет назад
Продвижение сайта "Полиграфия"
Поисковая оптимизация сайта сделана очень качественно. Высокие позиции и вывод в топ уже части запросов. Качество и скорость работы на очень высоком уровне. Профессиональная работа.Спасибо Вам Владимир, будем работать и по другим проектам с Вами. С Уважением Виктория.
Адекватный заказчик, понимает всю специфику работы, оплата точно в срок.
Ответный отзыв
MAKmaster
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужна карта для сайта
Все было сделано быстро и качественно.
Четкое ТЗ, своевременная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
kinovtop
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$900
10 баллов
14 лет назад
Продвижение кино сайта в yandex и google
Очень доволен сотрудничеством с Владимиром. Уже через 1 неделю после начала работы над сайтом посещаемость его увеличилась на 15%. Владимир дал несколько ценных советов по юзабилити + помог провести внутреннюю оптимизацию сайта, в результате чего конвертация посетитель->клиент заметно увеличилась. Искренне рад сотрудничеству!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
m2418577
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$400
10 баллов
14 лет назад
SEO обучение
Получил грамотные консультации от специалиста. На примере сайта рассмотрены ньюансы продвижения, оптимизации и т.д. Приятный в общении человек. Продолжаю сотрудничать.
Алексей отличный заказчик, быстро вникает в детали и осваивает всё на лету! Рекомендую как заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С Уважением Владимир.
Ответный отзыв