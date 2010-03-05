Наши цены не бьют по карману!
Мы умеем продвигать сайты
* Владеем технологией раскрутки
* Знаем все нюансы оптимизации
* Отслеживаем тенденции продвижения
* Обеспечиваем попадание сайта в Топ-10
* Закрепляем полученный результат
Продвижение сайта проходит в несколько этапов:
1. Составление технического задания оптимизатором, аудит сайта
2. Подбор и составление семантического ядра
3. Оптимизация сайта
4. Копирайтинг (наполнение сайта, меняется при необходимости)
5. Наращивание ссылочной массы
6. Проведение дополнительных мероприятий
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт фирмы по продаже "Швейных машинок"341 просмотр
- Сайт по "изготовлению печатей"368 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
13 лет назад
Спасибо. Все четко, быстро. Все в течении 5-ти минут
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленная задача, оплата сразу же после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
$1200
10 баллов
14 лет назад
Поисковая оптимизация сайта сделана очень качественно. Высокие позиции и вывод в топ уже части запросов. Качество и скорость работы на очень высоком уровне. Профессиональная работа.Спасибо Вам Владимир, будем работать и по другим проектам с Вами. С Уважением Виктория.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, понимает всю специфику работы, оплата точно в срок.
$10
10 баллов
14 лет назад
Все было сделано быстро и качественно.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата, рекомендую!
$900
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с Владимиром. Уже через 1 неделю после начала работы над сайтом посещаемость его увеличилась на 15%. Владимир дал несколько ценных советов по юзабилити + помог провести внутреннюю оптимизацию сайта, в результате чего конвертация посетитель->клиент заметно увеличилась. Искренне рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
$400
10 баллов
14 лет назад
Получил грамотные консультации от специалиста. На примере сайта рассмотрены ньюансы продвижения, оптимизации и т.д. Приятный в общении человек. Продолжаю сотрудничать.
Ответный отзыв
Алексей отличный заказчик, быстро вникает в детали и осваивает всё на лету! Рекомендую как заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С Уважением Владимир.