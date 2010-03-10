m2418577

Торрес Алексей m2418577

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка и создание сайтов, логотипов, полиграфия и наружная реклама

Контакты: skype: m2418577

Работы: http://www.weblancer.net/users/m2418577/portfolio/

Разработка логотипов, фирменного стиля:

- логотип, эмблема

- товарный знак

- фирменный стиль

- описание фирменного стиля (брендбук)

- фирменные элементы (ручки, значки, кружки, брелки, флажки и т.д.)

Разарботка дизайна полиграфической продукции:

- визитки

- бланки

- дипломы, сертификаты

- пластиковые карты

- подарочные сертификаты

- листовки

- плакаты

- афиши

- календари (карманные, настольные, домики, перекидные, квартальные и т.д.)

- буклеты

- воблеры

и т.д.

Разработка дизайна наружной рекламы:

- щит 3х6/билборд/бигборд

- транспаранты-перетяжки

- брендмауэр

- штендер

- оформление входной группы магазина, торговой точки (баннеры, наклейки на стекла, вывески, короба, панель-кронштейны, режимники)

- реклама на транспорте, полная или частичная обклейка (легковые и грузовые авто, автобусы, троллейбусы)

Разработка дизайна и верстка многостраничных изданий:

- каталоги

- журналы

- газеты

Разработка дизайна фотопродукции:

- фотокниги детские

- фотокниги свадебные

- фотокниги корпоративные

- фотокниги семейные

- фотокниги в подарок

- фото- открытки, календари, тетради

Разработка дизайна и создание сайтов:

- создание корпоративного сайта (сайт-визитка, интернет-представительство)

- создание блога, новостного ресурса с системой комментирования и рекламой

- создание интернет-магазина

- сайт под ключ

  • Слайдер. Исправить смену кадров в файле JavaScript

    Добрый день. Дано. Есть слайдер прикрученный в хтмл-страницу. Самый обычный с обычной последовательной сменой кадров (см. приложение). Кадры меняются друг за другом 01 - 02 - 03 - 04. Что не устраивает: после 04 кадра кадры "перематываются" ...

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML верстка шести шаблонных страниц

    Необходимо сверстать шесть шаблонных страниц с базовыми элементами: слайдер, форма регистрации, галерея изображений, стили оформления текста и т.д. Стандартные требования: - статика, ширина 1000 рх - HTML5 + CSS - Кроссбраузерность (IE, ff, Opera, Safari, Chrome) - Валидность - http://validator.w3.org/ - ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Rich-media баннер. Подправить код для кнопок.

    Здравствуйте. Есть готовый рич-меди банер (Flash CS3). Необходимо подправить код - чтобы работала кнопка на закрытие (которые крестик в углу) согласно требованиям портала: Требования для Рич-медиа (Rich-media) баннеров Правила проставления ссылок в Рич-медиа (Rich-media) баннерах: Для перехода по ссылке ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подправить верстку сайта и шаблон DLE 9.4.

    $50

    Здравствуйте! Есть готовый сайт: сверстанный и поставленный на DLE 9.4, рабочий (пока что идет отладка на локальном сервере). Необходимо внести правки в верстку и движок - см. прикрепленные файлы. После внесения изменений - закачать на сервер ...

    Верстка сайтаDLEПравки в верстке
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются веб-специалисты

    Для работы по ВЕБ направлению требуются следующие специалисты для выполнения разовых заказов: - веб-дизайнеры - веб-верстальщики, веб-программисты - сео-специалисты - flash-дизайнеры Ваши работы, расценки и примерные сроки выполнения работ здесь (предложения скрыты) или на почту [email protected] Каждый тип работ подкрепить примером-ссылкой, ...

    WordPressJoomlaFlash
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разослать объявление на доски

    Необходимо разослать объявление частного характера на максимально возможное количество досок. В объявлении будет возможно только ссылка на картинку (которая закачается куда-нибудь) и контакты для связи. Повторюсь - нужна просто рассылка объявления в рубрику недвижимости, раскрутка какого-либо ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать руки смайлу

    Всем привет. Задача следующая. Есть смайл (см. прикрепленный файл, слева) ему необходимо пририсовать руки, как у смайла из аськи (на картинке - справа): 1. Руки должны быть нарисованы максимально правдоподобно, в стилистике оригинального смайла, чтобы не ...

    CorelDRAWIllustrator
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Прикрутить Lightbox для портфолио

    $15

    Необходимо прикрутить скрипт для показа картинок из портфолио (лайтбокс или его разновидность) для рубрик раздела "Работы" - коллажи, полиграфия, наружка и логотипы: http://delgrafico.ru/design.htm Пример лайтбокса который нравится (когда нажимаем на картинку) - http://www.vadiart.ru/portfolio Пример того, как должен выглядеть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SEO обучение

    $150

    SEO обучение Всем привет. Сразу к делу. Необходимо обучить раскрутке на примере сайта delgrafico.ru (по Воронежу). Сайту года 3, делал давно, больше как свое "портфолио", вопросом сео не заморачивался. Предложения в личку, сюда ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$250
10 баллов
11 лет назад
HTML верстка шести шаблонных страниц
Алексей - образцовый заказчик, приятен в общении. Задание объясняет четко и понятно, на вопросы отвечает сразу и сам лишних не задает. Оплата вовремя, никаких проблем. Доверять человеку можно. Сотрудничеством доволен!
Работа сделана в заявленные сроки. Результат полностью соответствует тз и представленному макету. Рекомендую Александра как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Rich-media баннер. Подправить код для кнопок.
Оплату получил сразу после выполнения работы. Рад был помочь!
Задачу по корректировке кода банера выполнил профессионально и очень быстро, практически сразу после создания проекта. Роману спасибо!
Ответный отзыв
MrWolf
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
$30
10 баллов
13 лет назад
Консультация по верстке.
Приятно было иметь дело! Буду только рад снова работать с Алексеем.
Все отлично, получил профессиональную консультацию по интересующему вопросу.
Ответный отзыв
Dr_Headshot
Елена 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать руки смайлу
Помимо отзывов, которые здесь можно увидеть о том, что Алексей хороший фрилансер, добавлю, что и как с заказчиком с ним не возникло никаких проблем:) Интересный проект, оплата в полном объеме и в срок:) Рекомендую:)
Работа выполнена на 5+. Результатом доволен. Елене еще раз спасибо :)
Ответный отзыв
sxua
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
Прикрутить Lightbox для портфолио
Грамотно поставленная задача обеспечила быстрый результат работы. Рекомендую.
Работа выполнена на отлично! Быстро, как надо и без лишних вопросов. Результатом доволен.
Ответный отзыв