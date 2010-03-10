Добрый день. Дано. Есть слайдер прикрученный в хтмл-страницу. Самый обычный с обычной последовательной сменой кадров (см. приложение). Кадры меняются друг за другом 01 - 02 - 03 - 04. Что не устраивает: после 04 кадра кадры "перематываются" ...
Контакты: skype: m2418577
Работы: http://www.weblancer.net/users/m2418577/portfolio/
Разработка логотипов, фирменного стиля:
- логотип, эмблема
- товарный знак
- фирменный стиль
- описание фирменного стиля (брендбук)
- фирменные элементы (ручки, значки, кружки, брелки, флажки и т.д.)
Разарботка дизайна полиграфической продукции:
- визитки
- бланки
- дипломы, сертификаты
- пластиковые карты
- подарочные сертификаты
- листовки
- плакаты
- афиши
- календари (карманные, настольные, домики, перекидные, квартальные и т.д.)
- буклеты
- воблеры
и т.д.
Разработка дизайна наружной рекламы:
- щит 3х6/билборд/бигборд
- транспаранты-перетяжки
- брендмауэр
- штендер
- оформление входной группы магазина, торговой точки (баннеры, наклейки на стекла, вывески, короба, панель-кронштейны, режимники)
- реклама на транспорте, полная или частичная обклейка (легковые и грузовые авто, автобусы, троллейбусы)
Разработка дизайна и верстка многостраничных изданий:
- каталоги
- журналы
- газеты
Разработка дизайна фотопродукции:
- фотокниги детские
- фотокниги свадебные
- фотокниги корпоративные
- фотокниги семейные
- фотокниги в подарок
- фото- открытки, календари, тетради
Разработка дизайна и создание сайтов:
- создание корпоративного сайта (сайт-визитка, интернет-представительство)
- создание блога, новостного ресурса с системой комментирования и рекламой
- создание интернет-магазина
- сайт под ключ
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