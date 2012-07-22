Слайдер. Исправить смену кадров в файле JavaScript

Добрый день.

Дано. Есть слайдер прикрученный в хтмл-страницу. Самый обычный с обычной последовательной сменой кадров (см. приложение). Кадры меняются друг за другом 01 - 02 - 03 - 04.

Что не устраивает: после 04 кадра кадры "перематываются" назад.

Необходимо: Подправить код js-файла слайдера чтобы после 04 кадра не "перематывалось" обратно, а шел дальше кадр 01, 02 и т.д....т.е. смена картинок шла "по кругу"

(пример для наглядности: http://yeap.narod.ru/js/playground/021/slidejs/ - т.е. после последнего кадра идет первый и т.д.)

Необходимо также учесть что количество кадров в будущем будет увеличиваться, т.е. 04 не последний кадр, потом добавиться 05 кадр, 06 и т.д. и они становились последними.

Стоимость работы: 7$ или 220 руб.

Выбор исполнителя по принципу - кто первый. Исправляете код - заливаете себе на сервер - показываете работоспособность - если все ок оплата и завершение проекта.

Аська для связи: 588-658-738

Изменение: или ваша стоимость за данную работу.