Консультация по Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок121 просмотр

В категории выводит все как нужно, т.е. краткую версию, а в подкатегории (через таксономию) выводит почему то полную версию. Не могу найти где это настраивается. Нужна небольшая консультация, как это исправить. Сайт покажу исполнителю.

Прошу указывать цену.

Drupal
13 лет назад
adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nadynka
43 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена
Все отлично.

Заявки фрилансеров

Nadynka
43 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад