Проблема с плагином JQuery

У меня есть самописный плагин модальных окон.

В модальное окно содержится select, прежде обробленый JQuery плагином Chosen.

Но эти select не корректно работает в этом модальном окне, что собственно нужно поправить.

Прикрепляю все, что нужно для работы, все плагины + сам JQuery.