Проблема с плагином JQuery

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Завершен2 заявки174 просмотра

У меня есть самописный плагин модальных окон.

В модальное окно содержится select, прежде обробленый JQuery плагином Chosen.

Но эти select не корректно работает в этом модальном окне, что собственно нужно поправить.

Прикрепляю все, что нужно для работы, все плагины + сам JQuery.

jQuery
13 лет назад
martinis
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)

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Dimec
34 года
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11 лет назад
13 лет назад
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1 день
Отличный исполнитель, сделал все даже быстрее и лучше нежели ожидал
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Fanet
Павел 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

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Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
Fanet
Павел 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад