Проблема с сайтом

Оповещение о наличии вредоносного ПО на сайте http://newperform.net/ от гугла

На Яндексе все хорошо, проверяю антивирусом (не одним) все показывают все нормально.

Нужно найти из-за чего гугл наложил санкции, в чем проблема.

Большая вероятность что меня взломали, поэтому еще желательно проверить на уязвимости.

Задание срочное так как боюсь падений позиций сайта в гугл.