Нужно подключить готовые 2 бизнес странички на Фейсбук . И вывести их на главную страницу Фейсбука в виде иконок. Цена - договорная.
Рекламный модуль
Необходимо сделать рекламный модуль на форуме ipb 3.2 Если есть кто может реализовать, то хотелось бы узнать сроки и стоимость подобной услуги.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен видеочат с авторизацией, данные авторизации находятся на удаленном LAMP сервере в mysql базе данных. - Желательно использовать в качестве основы один из opensource решений например red5chat. - Сервер посредник - наш red5 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день! он-лайн расчет производство бумажных пакетов для http://www.paketprint.com.ru/Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Я написал ТЗ. Хочу реализовать собственный скрипт магазина типа оскомерц. Подмодули - каталог - корзина - оплата - админка пока на этом остановимся. ...Закрыт13 лет назад
День добрый. Необходимо сделать выбор размера в товаре на сайте lagash.ru CMS WordPress пишите в Skype: kirill745Завершен13 лет назад
php safe_mod CURL – решить проблему на сервере стоит safe_mod ON скрипт который парсит картинки выдает ошибки: Warning: file_get_contents(img03........................... ......jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be ...Завершен13 лет назад
Разработать страницу "Хит продаж" для инет магазина (php, движок vamshop)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно подключить шоп на скрипте shopcms к CPA http:__//actionpay.ru. Нужен испольнитель который уже делал данную подключку. Сроки и цену сразу пишите плиз можно в аську ICQ: 4312504Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Всем привет Нужно оперативно натянуть верстку на каталог Joomla Оставляйте контактыВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
1. Изменить фильтр подбора по марке авто. (сделать как http://tyresaddict.ru/find/vehicle/kia/cerato/2010/6048) т.е. что бы при выборе в типовом решение марку авто - модель - год , выводилась таблица с данными по машине. как указано ...Завершен13 лет назад