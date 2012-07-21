Рекламный модуль

Данный пользователь подписался в проекте за определенную сумму и срок. После получения предоплаты добавил меня в игнор. Данный пользователь - мошенник. Прошу администрацию сайта предоставить всю возможную и необходимую информацию, если такая имеется для заведения уголовного дела по 163 статье УК РФ. (Переписка на сайте, icq и скайпе имеется. Так же платежные данные).