Рекламный модуль

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка158 просмотров

Необходимо сделать рекламный модуль на форуме ipb 3.2 Если есть кто может реализовать, то хотелось бы узнать сроки и стоимость подобной услуги.

13 лет назад
makar-to
Денис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Данный пользователь подписался в проекте за определенную сумму и срок. После получения предоплаты добавил меня в игнор. Данный пользователь - мошенник. Прошу администрацию сайта предоставить всю возможную и необходимую информацию, если такая имеется для заведения уголовного дела по 163 статье УК РФ. (Переписка на сайте, icq и скайпе имеется. Так же платежные данные).
Кинул. Все подробности к отрицательному комменту к моему профилю.

Заявки фрилансеров

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад