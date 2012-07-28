Доработки типового решения на 1С-Битрикс

1. Изменить фильтр подбора по марке авто. (сделать как http://tyresaddict.ru/find/vehicle/kia/cerato/2010/6048) т.е.

что бы при выборе в типовом решение марку авто - модель - год , выводилась таблица с данными по машине. как указано выше.

2. Импортировать имеющиеся каталоги csv шин, дисков, авто (с картинками) на сайт. (каталоги в csv, sql)

3. Импортировать прайс лист поставщика csv в соответствии с каталогами п.2

4. Выполнить соответствие, что бы в дальнейшем только загружать цену и кол-во на товар на сайт.