Требуется реализация функций сайта. Движок modx. Главная и форма заказа http://dahan-extender.ru/zakaz
Восстановление базы MySQL
Доброй ночи!
Есть база вот с такой вот фигнёй - http://dropcanvas.com/08gku/3.
И есть информация в файлах, созданных с помощью бэкапа CMS - http://dropcanvas.com/08gku/4 (т.е. с разметкой и полями таблиц в кодировке utf-8).
Нужно очистить таблицы базы (11 штук), уточнить кодировку и наполнить её инфой из файлов.
Заявки фрилансеров
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