Восстановление базы MySQL

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок191 просмотр

Доброй ночи!

Есть база вот с такой вот фигнёй - http://dropcanvas.com/08gku/3.

И есть информация в файлах, созданных с помощью бэкапа CMS - http://dropcanvas.com/08gku/4 (т.е. с разметкой и полями таблиц в кодировке utf-8).

Нужно очистить таблицы базы (11 штук), уточнить кодировку и наполнить её инфой из файлов.

MySQL
13 лет назад
sergge
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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