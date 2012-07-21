Восстановление базы MySQL

Доброй ночи!

Есть база вот с такой вот фигнёй - http://dropcanvas.com/08gku/3.

И есть информация в файлах, созданных с помощью бэкапа CMS - http://dropcanvas.com/08gku/4 (т.е. с разметкой и полями таблиц в кодировке utf-8).

Нужно очистить таблицы базы (11 штук), уточнить кодировку и наполнить её инфой из файлов.