Всем привет, Есть верстка ,есть ТЗ - нужно натянуть все на SIMPLA Проект не простой,есть сравнение товаров, 1С. Оставляйте заявки со ссылками на портфолио с проектами на SIMPLA Только с опытом ...
Внесение изменений на сайте MVC стркутуры
Требуется внести изменения по некоторым условиям в сайт MVC структуры по аналогии с другим сайтом.
Потребуется внести данные изменения для 10 сайтов, все сайты однотипные, есть мануал где, как и что править.
Если будут доп. вопросы, подскажем где нужно искать и что править.
Выбранный исполнитель
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