Внесение изменений на сайте MVC стркутуры

Требуется внести изменения по некоторым условиям в сайт MVC структуры по аналогии с другим сайтом.

Потребуется внести данные изменения для 10 сайтов, все сайты однотипные, есть мануал где, как и что править.

Если будут доп. вопросы, подскажем где нужно искать и что править.