Игра на Flash / ActionScript

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Закрыт4 заявки220 просмотров

Нужно сделать очень простую игру, из одного экрана игрового, с одним действием, но должна быть сделана хорошо и главное в нее должно быть приятно играть. Что это значит? Подчеркнутая мультяшность в движениях персонажей, мультяшные звуки, хорошо выдержанные паузы между событиями, интересное появление плашек и объектов (разварачиванием например, упруго как бы).

Вся графика готова и лежит в векторе.

ТЗ – sitesman.com/tznew.txt

13 лет назад
Dimarick007
Дмитрий 
43 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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