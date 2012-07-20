Игра на Flash / ActionScript

Нужно сделать очень простую игру, из одного экрана игрового, с одним действием, но должна быть сделана хорошо и главное в нее должно быть приятно играть. Что это значит? Подчеркнутая мультяшность в движениях персонажей, мультяшные звуки, хорошо выдержанные паузы между событиями, интересное появление плашек и объектов (разварачиванием например, упруго как бы).

Вся графика готова и лежит в векторе.

ТЗ – sitesman.com/tznew.txt