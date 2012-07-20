Нужно сделать скрипт-парсер с помощью dom и curl для списка урл в атаче. Требуется получить поля: date linkurl img url author title content
Установить и настроить скрипт
Необходимо найти(если надо я куплю скрипт), установить и настроить скрипт файлообменника такого как здесь - filearning.com (с аналогичной структурой и функционалом)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется PHP-программист, доработать небольшой сайт-самопис. Работа включает в себя доработку 2-3 задач по функционалу и задачи по доработке внешнего вида (сдвинуть, поменять цвет, изменить шрифт, подогнать фотографию). Ничего сложного, работы на 2-3 дня. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
есть сайт на вордпрес нужно поставить плагин для одного товара подключить оплату через пейпал пишите пожалуйста в скайп brndcrteВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день господа фрилансеры. Сайт сделан на дле 9.2 . Необходимо написать несколько скриптов, которые будут вносить отмеченные поля в таблицах в форму заказа . И немного переделать скрипт калькулятора . тз вышлю исполнителю.Закрыт13 лет назад
Задача следующая: на существующий сайт добавить Каталог Услуг (Интернет-Магазин без оплаты). -Услуги разбиваются на Категории и Подкатегории (1 уровень вложения) -Услуги имеют описание и картинку ...Завершен13 лет назад
Корпоративный сайт - продажа авиабилетов. Поисковая форма от ozon.travel , блог, формы обратной связи... В общем ничего сверхестественного. Система управления уже есть - Netcat, поэтому на ней сайт и будет работать. Оценить сроки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо создать парсер контента сайтов - купонов. Должна быть xml выгрузка для сайта агрегатора.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Написать парсер к сайтуВеб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет! Необходимый функционал: Устанавливаем срок действия таймера, допустим, 3 дня. Клиент заходит в первый раз на статичную HTML страницу, ему показывается оставшееся время до этого момента. Закрыл браузер, открыл через ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать скрипт задание в приложениеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад