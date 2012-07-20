Требуется верстка готовы макетов, а также портирование их на DLE. Помимо всего потребуется небольшая доработка стандартного функционала. Все детали передадим выбранному исполнителю. Требуется человек, который сможет плотно поработать в выходные и завершить проект ...
Доработать сайт на PHP
Требуется PHP-программист, доработать небольшой сайт-самопис. Работа включает в себя доработку 2-3 задач по функционалу и задачи по доработке внешнего вида (сдвинуть, поменять цвет, изменить шрифт, подогнать фотографию). Ничего сложного, работы на 2-3 дня.
Бюджет: 60 долларов
ТЗ имеется
Обязательные требования к исполнителю
- Наличие свободного времени. Варианты поработать 1-2 часа в день после работы или "когда будет время" категорически не устраивают! Нужен человек, который возьмется за задание, сделает его за один-два-три дня и получит деньги.
- Свободное знание PHP и MySQL, умение разбираться в чужом коде.
- Опыт программирования. Прошу показать какие-то работы.
- Ответственность.
P.S. Если работа и отношение к делу меня устроит, предложу человеку регулярно развивать этот и еще один старый СДЛ за дополнительную плату.
Контакты: ICQ 638ноль9781
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