Доработать сайт на PHP

Требуется PHP-программист, доработать небольшой сайт-самопис. Работа включает в себя доработку 2-3 задач по функционалу и задачи по доработке внешнего вида (сдвинуть, поменять цвет, изменить шрифт, подогнать фотографию). Ничего сложного, работы на 2-3 дня.

Бюджет: 60 долларов

ТЗ имеется

Обязательные требования к исполнителю

- Наличие свободного времени. Варианты поработать 1-2 часа в день после работы или "когда будет время" категорически не устраивают! Нужен человек, который возьмется за задание, сделает его за один-два-три дня и получит деньги.

- Свободное знание PHP и MySQL, умение разбираться в чужом коде.

- Опыт программирования. Прошу показать какие-то работы.

- Ответственность.

P.S. Если работа и отношение к делу меня устроит, предложу человеку регулярно развивать этот и еще один старый СДЛ за дополнительную плату.

Контакты: ICQ 638ноль9781