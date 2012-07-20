Сайт на DLE

Требуется верстка готовы макетов, а также портирование их на DLE.

Помимо всего потребуется небольшая доработка стандартного функционала.

Все детали передадим выбранному исполнителю. Требуется человек, который сможет плотно поработать в выходные и завершить проект к понедельнику-среде (в понедельник с утра должны быть показаны значительные результаты и завершена БОЛЬШАЯ часть работы).

Всего 22 макета, макеты однотипные в большинстве случаев (все макеты передадим выбранному исполнителю, в приложении всего несколько макетов-примеров)