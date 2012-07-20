Сайт на DLE

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок392 просмотра

Требуется верстка готовы макетов, а также портирование их на DLE.

Помимо всего потребуется небольшая доработка стандартного функционала.

Все детали передадим выбранному исполнителю. Требуется человек, который сможет плотно поработать в выходные и завершить проект к понедельнику-среде (в понедельник с утра должны быть показаны значительные результаты и завершена БОЛЬШАЯ часть работы).

Всего 22 макета, макеты однотипные в большинстве случаев (все макеты передадим выбранному исполнителю, в приложении всего несколько макетов-примеров)

DLE
13 лет назад
NginX
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$300
4 дня

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад