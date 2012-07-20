Доработка сайта на Джумла

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Необходим программист - хорошо разбирающийся в джумле!

Имеет сайт на Joomla! 1.5.20, установленны компоненты DJCatalog, VirtueMart, sh404sef, SCatalog и прочее..

На сайте делался редизайн и менялась структура!

На данный момент требуется выполнить небольшой объем работ - исправить некоторые ошибки

1)Настроить чтобы правильно работал 301 редирект с нужных страниц

2)Настроить модуль DJCatalog, чтобы можно было редактировать текст в категориях!

3)Постараться решить проблему с медленной загрузкой страниц!

В будущем нужны регулярные доработки по сайту, так как проект активно развивается

Joomla
13 лет назад
maxxxos
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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