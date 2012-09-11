Разработка модуля DLE, приватно для Nefcore

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка69 просмотров

Разработка модуля DLE, приватно для Nefcore. ТЗ оговорено в ЛС.

DLE
13 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
13 лет назад
$75
2 дня
Всё было сделано отлично.
Работаю с заказчиком в очередной раз, все качественно и в срок.

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
13 лет назад