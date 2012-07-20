PHP выгрузка в соцсети

Необходимо написать с PHP скрипт, который будет выгружать Закупки/каталоги/товары в соц.сети (Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук)

1. Одноклассники и вконтакте полная выгрузка.

2. Фейсбук выгрузка нескольких фото, по выбору пользователя и краткое описание.

3. Иметь возможность выгрузить сразу и запланировать выгрузку пользователем в интерфейсе.

4. Запланированная выгрузка осуществляется скриптом, запускаемым cron

5. Должна быть возможность выгружать не в одну, а в несколько групп одной и той же соц.сети.

6. Для каждой группы в соц.сети необходимо заводить аккаунт выгружающего.

Предоплат не делаю. По желанию исполнителя возможна безопасная сделка.