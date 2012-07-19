Интеграция верстки Битрикс.Малый бизнес

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Необходимо интегрировать верстку в Битркис.Малый бизнес.

Единственные особенности:

система фильтро, стандартная загрузка товаров через csv

Все макеты сверстаны, во вложении описание страниц и ссылки на верстку

13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

chaplin
Руслан 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$280
4 дня
Пропал не сделав проект

Заявки фрилансеров

chaplin
Руслан 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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