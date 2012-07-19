Есть готовый макет в PSD, нужно сделать сайт на движке DLE. Онлайн кинотеатр.
Программа, связывающая БД с версткой в indesign
Создать программу/скрипт связывающую базу данных с версткой в indesign.
Внимание! Работа очень СРОЧНАЯ!
Имеется готовая База данных в Access, нужно разработать программу/скрипт для автоматической верстки по шаблонам в программе " indesign".
Все материалы отправлю лично на почту.
*Euro не беспокоить.
Цена задания: 6000р.
Заявки фрилансеров
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