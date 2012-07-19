Доработка функционала

Необходимо доработать небольшой функционал проекта на самописной CMS

1) доработка формы выбора стран , по аналогии с

http://www.skype.com/intl/ru/prices/pay-monthly/

сейчас работает по упрощённой схеме вот так

http://www.telecom-easy.eu/ru/?ac=packets

нужно сделать максимально похожим функционал на скайп ( используя JS(jQuery/AJAX)

Более детально:

http://www.telecom-easy.eu/tmp/paketi_tz.rar

там краткое ТЗ по пакетам ( из него понятно общий смысл . код по нему практически написан )

и есть дизайн формы

главная цель - сделать форму в соответствии к требованиями ( очень приближенно как в скайпе и в рамках высланного дизайна )

и вот более конкретное описание что нужно :

1) Привести форму поиска стран в строгое соответствие с дизайном

2) При вводе текста в поле поиска , выводить список найденных стран , по аналогии как сделано в спайпе

http://www.skype.com/intl/ru/prices/pay-monthly/

В частности нужно выводить флаг страны , название страны , подсветку найденых комбинаций названия стран

Если в поисковом поле , что то написано и для этой фразы есть список стран , то при снятии фокуса с формы ( на другие элементы сайта ) , поле найденных стран должно убраться . При фокусировке ( установки курсора в поле лувой кнопкой мыши ), результаты поиска снова должны показаться.

3) сделать переключение между планами пакета с выводом его цены , а так же изменения подсветки кнопки(таба)

4) кнопку "Посмотреть" реализовывать не нужно так как по дизайну , список всех стран будет отображаться ниже . Но при этом нужно сделать показ тарифов пакета при нажатии на страну из этого списка. Соответственно сделать вывод стран в соответствии с дизайном ( интересует больше именно JS+верстка , поддержу кода для вывода могу обеспечить собственными силами )

ICQ: 568583412

заявленная сумма является бюджетом для многих доработок по проекту , Поэтому для начала мне нужно определённость стоимости и сроков по этому заданию.

далее возможно продолжение сотрудничества :

2) доведение некоторых моментов дизайна по согласованному ТЗ

3) подключение другого биллинга

и тп

( задач на самом деле много , ясное дело с увелечением бюджета )