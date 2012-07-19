Нужно написать скрипт обратной связи, который 1 соберет вводимые данные, 2 проверит на заполнение всех полей, при необходимости сообщит посетителю ,какое поле не заполнено 3 перед отправкой данных попросит ...
Доработка функционала
Необходимо доработать небольшой функционал проекта на самописной CMS
1) доработка формы выбора стран , по аналогии с
http://www.skype.com/intl/ru/prices/pay-monthly/
сейчас работает по упрощённой схеме вот так
http://www.telecom-easy.eu/ru/?ac=packets
нужно сделать максимально похожим функционал на скайп ( используя JS(jQuery/AJAX)
Более детально:
http://www.telecom-easy.eu/tmp/paketi_tz.rar
там краткое ТЗ по пакетам ( из него понятно общий смысл . код по нему практически написан )
и есть дизайн формы
главная цель - сделать форму в соответствии к требованиями ( очень приближенно как в скайпе и в рамках высланного дизайна )
и вот более конкретное описание что нужно :
1) Привести форму поиска стран в строгое соответствие с дизайном
2) При вводе текста в поле поиска , выводить список найденных стран , по аналогии как сделано в спайпе
http://www.skype.com/intl/ru/prices/pay-monthly/
В частности нужно выводить флаг страны , название страны , подсветку найденых комбинаций названия стран
Если в поисковом поле , что то написано и для этой фразы есть список стран , то при снятии фокуса с формы ( на другие элементы сайта ) , поле найденных стран должно убраться . При фокусировке ( установки курсора в поле лувой кнопкой мыши ), результаты поиска снова должны показаться.
3) сделать переключение между планами пакета с выводом его цены , а так же изменения подсветки кнопки(таба)
4) кнопку "Посмотреть" реализовывать не нужно так как по дизайну , список всех стран будет отображаться ниже . Но при этом нужно сделать показ тарифов пакета при нажатии на страну из этого списка. Соответственно сделать вывод стран в соответствии с дизайном ( интересует больше именно JS+верстка , поддержу кода для вывода могу обеспечить собственными силами )
ICQ: 568583412
заявленная сумма является бюджетом для многих доработок по проекту , Поэтому для начала мне нужно определённость стоимости и сроков по этому заданию.
далее возможно продолжение сотрудничества :
2) доведение некоторых моментов дизайна по согласованному ТЗ
3) подключение другого биллинга
и тп
( задач на самом деле много , ясное дело с увелечением бюджета )
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