Отредактировать плагины для браузеров

$20
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Закрыт4 заявки120 просмотров

Здравствуйте. Для нашего сайта давно создавались 3 плагина: для Opera, Chrome, Firefox. Но пришлось переехать на другой домен и плагины больше не работают.

Необходимо поменять домен в плагинах для трех браузеров.

Сроки: 1 день, все-таки работа быстрая.

Опыт работы желателен.

13 лет назад
xparsing
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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