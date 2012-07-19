Написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка170 просмотров

Уважемые дамы и господа!

Нужно написать скрипт скайпкастов, аналог liberalparty.ru/scast .

Робота срочная, нужно выполнить на высшем уровне.

13 лет назад
Milgram
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров