Разработка расширения (модуля) для PHP

Задача:

Написать расширение для PHP, которое будет позволять посредством вызова одной функции выполнять нужный алгоритм. Вход и выход функции - текстовые данные. Так же должен передаваться флаг ошибки выполнения.

Что у меня есть:

- DLL с набором нужных функций.

- Исходник на C, в котором выполняется нужный алгоритм, но он на вход берет файл и на выходе сохраняет файл.

- Apache под Виндой с PHP 5.3.8

ВАЖНО!!! DLL передавать не буду - коммерческая тайна.

Предлагайте Ваши варианты реализации проекта.