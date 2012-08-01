Разработка расширения (модуля) для PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки138 просмотров

Задача:

Написать расширение для PHP, которое будет позволять посредством вызова одной функции выполнять нужный алгоритм. Вход и выход функции - текстовые данные. Так же должен передаваться флаг ошибки выполнения.

Что у меня есть:

- DLL с набором нужных функций.

- Исходник на C, в котором выполняется нужный алгоритм, но он на вход берет файл и на выходе сохраняет файл.

- Apache под Виндой с PHP 5.3.8

ВАЖНО!!! DLL передавать не буду - коммерческая тайна.

Предлагайте Ваши варианты реализации проекта.

ApachePHP
13 лет назад
mmseproj
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
7 дней
В процессе реализации проекта ТЗ поменялось довольно серьёзно. Николай выполнил всю работу на отлично. Единственное, что могу отметить как "фичу" (от англ. feature) - это то, что Николай держит связь только по электронной почте, поскольку работает под Linux, а следовательно лишен радостей общения через популярные системы мнгновенных сообщений, возможно и по личным убеждениям =). Но это нам не помешало работать продуктивно. Однозначно могу сказать, что работать вместе мы будем и над другими проектами.
Очень приятно работать с этим человеком, понятное тз, всегда на связи, очень радует человеческое отношение в процессе сотрудничества!

Заявки фрилансеров

nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад