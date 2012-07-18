Добавить загрузку картинки к атрибутам товара

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки103 просмотра

В двиге магазина Ecshop для нового проекта нужна возможность загружать и выводить дополнительно картинку к каждому атрибуту товара при добавлении в админке и потом вызывать ее в шаблоне (шаблонизатор смарти).

сейчас атрибуты к товарам в двиге есть, но без картинок - просто текстовые поля в различных вариациях выбора (радио баттон, чекбокс, самостоятельный ввод).

К примеру (цвет- картинка цвета, форма -картинка формы и тд)

13 лет назад
kotweb
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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