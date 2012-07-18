Убрать ошибки в Vamshop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок88 просмотров

Исправить нужно что-то с почтой не коректно отсылаются письма тюе вместо емейла клиента проставляеться емейл магазина

Что-то с константами как исправить ссылка есть

и третее поменять в накладных валюту в место рублей гривны поставить где править тоже ссылка есть.

13 лет назад
DenV
47 лет
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

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