CMS Joomla! Необходимо разработать PHP скрипт акций/конкурсов для голосования через соцсети (одноклассники, вконтакте, фейсбук, твиттер, LiveJournal, google+) Необходимый функционал для акций -Участник акции при регистрации может добавлять ...
Убрать ошибки в Vamshop
Исправить нужно что-то с почтой не коректно отсылаются письма тюе вместо емейла клиента проставляеться емейл магазина
Что-то с константами как исправить ссылка есть
и третее поменять в накладных валюту в место рублей гривны поставить где править тоже ссылка есть.
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