Модуль "тендер" для Joomla 1.5

Необходимо создать модуль\компонент "тендер" под Joomla 1.5.5.

Общая идеология:

1. Участникам тендера рассылается письмо с приглашением на определенное время на участие в тендере и ссылкой

2. По клику участник переходит на сайт\страницу с активным тендером\лотом, куда заказчик предварительно вписал "тип услуги, стартовая максимальная цена, условия и т.п."

3. В течении обговоренного времени все участники он-лайн делают ставки на "лот", постепенно сбивая цену соперников.

4. по стечению времени выявляется победитель.