нужен скрипт-парсера для оупенкарт магазина который скачает все товары с описанием и фото с сайта и будет периодически проверять наличие товара на складе, и если товара нет их надо удалить.А ещё нудно что бы он ...
Скрипт проверки на плагиат
Нужен скрипт системы проверки на плагиат, что бы хорошо внедрялся на сайт.
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