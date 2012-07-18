Несколько скриптов для сайта на dle

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки124 просмотра

Сайт сделан на dle . Есть несколько таблиц с данными . Нужно написать скрипт, который будет передавать эти данные в форму отправки письма заказа.

DLE
13 лет назад
nimzuka
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

anton_malahov
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

anton_malahov
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад