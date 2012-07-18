Здравствуйте, господа программисты. В поиске толкового программиста, который может взять мой сайт на обслуживание (бесперебойная работа, настройка, устранение ошибок в процессе работы), обслуживание на хостинге (Линукс), а также развитие, разработка и реализация ...
Натянуть сразу на движок.
Натянуть сразу на Движок. (посмотрите сами макеты сразу, и скажите какой движок лучше, может джумла?)
макет в приложении. цену и сроки пишите сразу тоже. тз нет. только макеты.
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.
Пишите сразу свои контакты: скайп!
Заявки фрилансеров
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