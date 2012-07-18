Натянуть сразу на Движок. (посмотрите сами макеты сразу, и скажите какой движок лучше, может джумла?)

макет в приложении. цену и сроки пишите сразу тоже. тз нет. только макеты.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

Пишите сразу свои контакты: скайп!