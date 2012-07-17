Доработать магазин на Виртуалмарте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок116 просмотров

ТЗ высылаю по запросу, тем, кого сочту надежным. Цену обговариваем отдельно. Работа на моем сервере. Без предоплаты само собой.

13 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров