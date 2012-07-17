Есть работающий интернет-магазин (около 2000 наименований товаров) необходимо доработать функционал сайта в соответствии с замечаниями. Опыт программирования различной сложности на Битрикс обязателен. Без предоплаты. Возможна оплата по выполнению пунктов ТЗ.
Импорт-экспорт данных их csv
Необходимо написать плагин импорта-экспорта для компонента недвижимости Estate Agent Improved Joomla 1.5. Компонент предоставляется
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