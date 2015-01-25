Создать сайт на Вордпресс

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Завершен17 заявок209 просмотров

Нужно создать новостной сайт на движке WordPress. Дизайн данного сайта сделан- нужно сверстать и настроить все необходимые блоки. От вас цена и время на всю работу.

WordPress
13 лет назад
stpokerru
Иван 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tradzt
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tradzt
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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