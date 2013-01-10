Необходимо установить пакет Электронная коммерция, подобрать к нему гламурный дизайн и по возможности перенести в него товары из OSC
Форма заказа услуг для сайта на Joomla
Нужна форма заказа рекламных услуг для сервиса рекламных обьявлений.
можно использовать компонент Choroforms, virtuemart или любой другой.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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