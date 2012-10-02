Необходимо установить пакет Электронная коммерция, подобрать к нему гламурный дизайн и по возможности перенести в него товары из OSC
Загрузка файлов на сайт с помощью AJAX
Нужно решение, чтобы пользователям было удобно прикреплять файлы к комментариям без перезагрузки страницы. Обязательно — индикатор загрузки и возможность загрузить несколько файлов сразу.
Далее в админку вывести список прикрепленных файлов, со ссылкой на комментарий-источник.
Сайт на DLE. Сразу делаем все так, чтобы было удобно и понятно конечному пользователю. Бюджет жду от Вас. Спасибо.
PS Если Вы разбираетесь в верстке - укажите, пожалуйста, в заявке.
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