Загрузка файлов на сайт с помощью AJAX

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок360 просмотров

Нужно решение, чтобы пользователям было удобно прикреплять файлы к комментариям без перезагрузки страницы. Обязательно — индикатор загрузки и возможность загрузить несколько файлов сразу.

Далее в админку вывести список прикрепленных файлов, со ссылкой на комментарий-источник.

Сайт на DLE. Сразу делаем все так, чтобы было удобно и понятно конечному пользователю. Бюджет жду от Вас. Спасибо.

PS Если Вы разбираетесь в верстке - укажите, пожалуйста, в заявке.

AJAXDLE
13 лет назад
Jack_U
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$160
2 дня
Станислав удивил. Справился с задачей, над которой до него бились 3(!) разных программиста. Как итог - все сделано на совесть, чисто и гладко. Несомненно рекомендую!
Абсолютно адекватный заказчик. Приятно работать. Задания были поставлены чётко, оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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