Загрузка файлов на сайт с помощью AJAX

Нужно решение, чтобы пользователям было удобно прикреплять файлы к комментариям без перезагрузки страницы. Обязательно — индикатор загрузки и возможность загрузить несколько файлов сразу.

Далее в админку вывести список прикрепленных файлов, со ссылкой на комментарий-источник.

Сайт на DLE. Сразу делаем все так, чтобы было удобно и понятно конечному пользователю. Бюджет жду от Вас. Спасибо.

PS Если Вы разбираетесь в верстке - укажите, пожалуйста, в заявке.