Конструктор футболок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка166 просмотров

Нужно сделать скрипт вроде этого:

http://adverti.ru

+ на нем должен быть «Конструктор футболок и сувениров» как на:

http://prostoprint.com/my/

ваши ценники пишите на мэил.......

13 лет назад
koko79
Дана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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