Нужно сделать копию сайта на http://www.complexdecor.ru/ Сайт должен быть сделан под управлением CMS Drupal 7. Требования к проекту: -Выполнить в течении недели + 3 дня на тестирование\допиливание. ...
Конструктор футболок
Нужно сделать скрипт вроде этого:
+ на нем должен быть «Конструктор футболок и сувениров» как на:
ваши ценники пишите на мэил.......
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