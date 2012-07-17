Имеется движок старый Shop-Script Premium После того, как на хостинге обновили PHP до версии 5.4.4, новостной модуль перестал выводить новости на главную страницу из БД. Требуется специалист, который откорректирует модуль, ...
Внесение правок/доработка функционала сайта на Yii
Требуется программист с опытом работы с Yii для внесения правок/доработки функционала.
Оставляйте примеры работ и контактные данные.
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