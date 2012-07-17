Внесение правок/доработка функционала сайта на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Требуется программист с опытом работы с Yii для внесения правок/доработки функционала.

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Yii
13 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров