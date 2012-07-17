Написать интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт26 заявок232 просмотра

Верстка есть от вас нужно только программирование.

Пример подобного сайта.

13 лет назад
hostrm
Лимнов 
53 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на движке ShopCMS

    Есть сайт http://www.flora.dn.ua/ 1. На странице с отзывами http://www.flora.dn.ua/comments.html нужно сделать постраничный вывод отзывов (с реглировкой количества отзывов на странице) 2. Прикрутить возможность оплаты через карточки виза и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla настройка ЧПУ

    Есть Joomla, нужно настроить ЧПУ, что бы был нормальный урл. подробное ТЗ исполнителю. Пишем только в проект. Указываем сразу хотя бы приблизительную стоимость вашей работы.

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правки по существующему сайту ПХП и верстка

    $50

    Здравствуйте,есть существующий сайт,адрес есть в принт скринах в приложении. Есть ряд правок,тоже показано все на принт скринах. Сайт стоит на самописной цмске,чистый ПХП. Необходимо оперативно реализовать эти правки. Думаю нужен человек ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сбор информации для ежедневной биржи цен

    Необходимо разработать модуль для сайта портала птицеводов модуль, который мог бы автоматический ежедневно снимать цифры с других сайтов для формирования собственного табло по ценам на определенные материалы и сырье (как на бирже) с анализом предыдущих ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль/плагин для joomla 1.5 - смс оплата

    Приветствую всех! Необходим модуль/плагин для joomla 1.5. Функционал такой: 1. Интеграция с profit-bill.com 2. С помощью модуля закрываем текст, для того, чтобы посмотреть текст нужно отправить смс. На profit-bill.com есть ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поправить ошибки в движке.

    $50

    Движок simpla грузит ц.п. и показывает задержки в базе данных. Открыть, внимательно изучить движок, поправить, оптимизировать базу если надо.- до предельно допустимых значений хостера . База не большая.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить ссылки на сайте

    сайт http://woodstock63.ru/ CMS Joomla стоит Virtuemart Используется три шаблона, первый (по умолчанию) для главной, второй для категории "Пиломатериалы", третий для "Отопительные системы" Проблема в следующем: 1. В разделе "Пиломатериалы" ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад