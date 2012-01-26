Настроить ссылки на сайте

сайт http://woodstock63.ru/

CMS Joomla стоит Virtuemart

Используется три шаблона, первый (по умолчанию) для главной, второй для категории "Пиломатериалы", третий для "Отопительные системы"

Проблема в следующем:

1. В разделе "Пиломатериалы" у нас подключается шаблон №2, есть колонка "Новости" при клике на одну из новостей исчезает левая колонка каталога и подключается шаблон №1.

Нужно чтобы при клике на одну из новостей использовался текущий шаблон и оставалась левая колонка.

2. Например когда пройдем в раздел "Прайс лист", то тут уже все наоборот, ссылки новостей работают как надо, но при клике по каталогу или корзине все опять показывается коряво.

Обьяснил как смог если что спрашивайте.