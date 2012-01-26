Нужна программа способная проходить по списку веб адресов по которым расположены XMLы и результат обработки записать в базу. Примечания: XML не всегда валиден, может долго скачиваться, форма редактирования/ввода новых ...
Настроить ссылки на сайте
CMS Joomla стоит Virtuemart
Используется три шаблона, первый (по умолчанию) для главной, второй для категории "Пиломатериалы", третий для "Отопительные системы"
Проблема в следующем:
1. В разделе "Пиломатериалы" у нас подключается шаблон №2, есть колонка "Новости" при клике на одну из новостей исчезает левая колонка каталога и подключается шаблон №1.
Нужно чтобы при клике на одну из новостей использовался текущий шаблон и оставалась левая колонка.
2. Например когда пройдем в раздел "Прайс лист", то тут уже все наоборот, ссылки новостей работают как надо, но при клике по каталогу или корзине все опять показывается коряво.
Обьяснил как смог если что спрашивайте.
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