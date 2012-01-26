Настроить ссылки на сайте

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Закрыт2 заявки140 просмотров

сайт http://woodstock63.ru/

CMS Joomla стоит Virtuemart

Используется три шаблона, первый (по умолчанию) для главной, второй для категории "Пиломатериалы", третий для "Отопительные системы"

Проблема в следующем:

1. В разделе "Пиломатериалы" у нас подключается шаблон №2, есть колонка "Новости" при клике на одну из новостей исчезает левая колонка каталога и подключается шаблон №1.

Нужно чтобы при клике на одну из новостей использовался текущий шаблон и оставалась левая колонка.

2. Например когда пройдем в раздел "Прайс лист", то тут уже все наоборот, ссылки новостей работают как надо, но при клике по каталогу или корзине все опять показывается коряво.

Обьяснил как смог если что спрашивайте.

Joomla
13 лет назад
colainru
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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