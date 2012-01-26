Нужно выполнить вёрстку и программирование калькулятор пластиковых окон по прилагаемым полным макетам и подробному ТЗ. Сам сайт, для которого нужен калькулятор уже свёрстан и установлен на CMS (WordPress) — http://b23.ru/peie ...
Парсер XML файлов
Нужна программа способная проходить по списку веб адресов по которым расположены XMLы и результат обработки записать в базу.
Примечания:
XML не всегда валиден,
может долго скачиваться,
форма редактирования/ввода новых адресов,
Размер XML файлов то 0,5 Мб до 30 Мб...
Интересует примерная цена и сроки разработки...
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