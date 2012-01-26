Парсер XML файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок190 просмотров

Нужна программа способная проходить по списку веб адресов по которым расположены XMLы и результат обработки записать в базу.

Примечания:

XML не всегда валиден,

может долго скачиваться,

форма редактирования/ввода новых адресов,

Размер XML файлов то 0,5 Мб до 30 Мб...

Интересует примерная цена и сроки разработки...

13 лет назад
a-v
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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